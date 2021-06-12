«وعي وثقافة».. 7 سنوات من بناء الإنسان في عهد السيسي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام الدين حسين وإيمان منصور، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «وعي وثقافة.. 7 سنوات من بناء الإنسان».

7 سنوات من الإنجازات لجمهورية جديدة وضعت المواطن المصري على رأس أولوياتها، وكما اهتمت بتنمية الموارد الاقتصادية والمشروعات القومي لم تغفل بناء الإنسان فكريا وثقافيا لتقتلع جذور فكر إرهابي حاول البعض به محو هوية وطن راسخ منذ آلاف السنين.

إنجازات ثقافية عدة شهدها قطاع الثقافة خلال 7 سنوات، حيث تم الانتهاء من 96 مشروعا إنشائيا بخلاف الأنشطة والبرامج والمهرجانات والفعاليات بإجمالي تكلفة تخطت 1.9 مليون جنيه، إضافة إلى افتتاح 61 موقعا ثقافيا خلال الفترة بين عامي 2018 و2020 على مسارح محافظات الجمهورية، بخلاف 85 ألف نشاط ثقافي لتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع ومواجهة التطرف و110 آلاف نشاط ثقافي لتنمية المواهب ودعم المبدعين و28 ألف نشاط ثقافي لتحقيق العدالة الثقافية.

وتم تطوير المؤسسات الثقافية من خلال عدة افتتاحات وإعادة هيكلة الجهاز الإداري ومشروع التحول الرقمي وشبكة البنية المعلوماتية وتم افتتاح 20 موقعا ثقافيا على مستوى الجمهورية خلال الفترة بين عامي 2018 و2020.

ووسط جائحة كورونا التي ألزمت العالم بإجراءات صارمة، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، وذلك على قناتها عبر يوتيوب، وسجلت 38.5 مليون زائر، تفاعل منهم وشاهد العروض 2.6 مليون مواطن بإجمالي عدد ساعات مشاهدة تخطى حاجز الـ190 ساعة.