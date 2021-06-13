إنجازات النقل في 7 سنوات.. مصر تقفز للمركز الـ28 عالميا بجودة الطرق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إنجازات النقل.. مصر تقفز للمركز الـ28 عالميا في جودة الطرق».

وأوضح التقرير أنّه على مدى 7 سنوات كانت إنجازات النقل واضحة للعيان، وذلك من خلال طرق تشق الجبال لتنهي نزيف الأسفلت، تقصر المسافات وتختصر الزمن بالكباري والمحاور، وموانئ برية وبحرية تربط مصر بشقيقاتها من الدول وتعظم من المردود الاقتصادي.

وتابع التقرير أنّ الإنجازات جعلت مصر تتقدم في مجال جودة الطرق طبقا لمؤشر التنافسية الدولية، لتقفز من المركز 118 إلى المركز 28 عالميا، حيث نفذت الدولة المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال بلغت 7 آلاف كم، وبتكلفة تصل إلى 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كم ليصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسة 30 ألف كم بعد أن كانت 23 ألف كم في يونيو 2014.

وزاد التقرير أنّه جرى التخطيط لتدشين 21 محورا وكوبري على النيل بإجمالي تكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، ليصل إجمالي كباري ومحاور النيل إلى 59 محورا وكوبري على النيل بدلا من 38 محورا وكوبري قبل يونيو 2014، كما جرى إنشاء نحو 600 كوبري ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند الطرق الرئيسية بتكلفة تصل إلى 85 مليار جنيه.

وبيّن التقرير أنّ قطاع مترو الأنفاق شهد تطورا كبيرا، وجرى تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو والذي يمتد من محطة هارون وحتى محطة نادي الشمس، وتخدم سكان مصر الجديدة والألف مسكن وعين شمس والنزهة وجسر السويس وعمر بن الخطاب والحرفيين وحتى موقف العاشر من رمضان.