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محمود مسلم

حظك اليوم الإثنين 14-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 14 يونيو 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يتميز بحياديته في أفكاره وأسلوبه، ويبتعد عن استخدام التطرف في إسلوبه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تمدك بالحظ واليقظة وذلك كفيل بتحويل الأحلام لواقع ملموس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء ورغم الضغوط.. يقف بجانبك الأحباب والأصدقاء وقد تجمعك بهم أوقات ومشاريع واعدة ويملئُك الحماس.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

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