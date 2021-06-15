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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 15 يونيو 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان لا يحب المواجهات ويتجنبها دائمًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب أينما كنت.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل الأصدقاء مما يجعل الأحباب والأصدقاء يطلبون اليوم صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

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