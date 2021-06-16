المترو: لا حرائق أو أعطال بمحطة رمسيس.. مجرد دخنة بسيطة والحركة منتظمة

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، حدوث دخنة بسيطة في إحدى القطارات العاملة بالمترو وتحديدًا بمحطة رمسيس، وذلك بسبب تركيب فرامل جديدة، مؤكّداً أنَّه لم يتمّ إجلاء الركاب وحركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحاً أنَّ جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

كل القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل للحفاظ على سلامة الركاب

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه لا يوجد أي حريق بمحطة رمسيس، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بالشركة أي معلومات تفيد حدوث حريق بأحد القطارات العاملة بالمترو، منوهاً إلى أنَّ جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، ولا يوجد أي مشكلات تؤثر على حركة التشغيل، مبينًا أنَّ الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.