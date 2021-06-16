«كانوا قاعدين في الصندوق».. 6 مصابين في تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات ونزيف في المخ بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين بالمواجهة، وانقلاب إحداهما واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة على جانب طريق «ميت مسعود – أخطاب»، بدائرة مركز أجا، تم نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث، وإعادة توصيل الأسلاك الكهربائية.

تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الثانية مما أدي إلى اصطدامه بالسيارة الأولي بالمواجهة وانقلابها علي جانب الطريق واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق، وتم رفع آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في أجا

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين على الطريق الفرعي الرابط بين قريتي «میت مسعود – اخطاب»، أمام قرية «ميت مسعود»، بدائرة المركز.

تصادم سيارتين بالمواجهة

انتقل ضباط مركز أجا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة «بيك أب»، تحمل لوحة معدنية رقم «د م و 8237»، قيادة المدعو «عبد العزيز يوسف حامد»، 35 سنة، سائق، ومقيم «كفر الجنينة»، دائرة مركز نبروه، باتجاه قرية «ميت مسعود»، وسيارة «بيك أب» أخرى، رقم «ع ر ب 4932»، قيادة المدعو «يوسف محمد سليمان»، 45 سنة، سائق، ومقيم قرية «الجبرية»، دائرة مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، باتجاه قرية «اخطاب».

اختلال عجلة القيادة سبب الحادث

وتبين أن سبب الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الثانية، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأولى بالمواجهة، وانقلابها على جانب الطريق، واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق، ونجم عن ذلك إصابة عدد 6 أشخاص كانوا يجلسون في صندوق السيارة الأولى، بإصابات تراوحت ما بين كدمات متفرقة بالجسم، وكسر بالعمود الفقري، ونزيف داخلي بالصدر، وتم نقلهم إلى مستشفى دقادوس العام بميت غمر، كما نجم عن الحادث كسر عمود الإنارة، وقطع بالأسلاك الكهربائية.

وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين، أيدوا مضمون الفحص، وبسؤال المدعو «عبد الهادي الدسوقي الغريب»، 52 سنة، فني كهرباء برئاسة مجلس ومدينة أجا، ومقيم في قرية «فيشابنا»، دائرة المركز، أيد ذات المضمون، واتهم قائد السيارة الأولى بالتسبب في حدوث تلفيات بعمود الإنارة، وأكد عدم وجود انقطاع بالتيار الكهربائي، وتم توصيل الأسلاك الكهربائية في حينه، ورفع آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 9538 لسنة 2021 جنح مركز أجا، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.