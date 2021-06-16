محافظ المنوفية لـ«الوطن»: «لم نسجل أي إصابات بالفطر الأسود»

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفطر الأسود في المحافظة، معتبراً أن البعض يحاول ترويج الشائعات وإثارة الخوف والفزع في نفوس الأهالي، وشدد على أن الوضع آمن بالمنوفية.

وقال محافظ المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن الفطر الأسود ليس له وجود في المحافظة، ولم تثبت إصابة أي مواطن بهذا المرض، مؤكداً أن جميع المستشفيات، في نطاق محافظة المنوفية، تتابع كافة الأمراض المنتشرة، ومن بينها كورونا والفطر الأسود، لرصد أي حالات محتملة.

«أبو ليمون»: إصابات كورونا اليومية بالمنوفية لا تتعدى 5 أشخاص

على صعيد متصل، كشف محافظ المنوفية عن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكداً أن الأعداد انخفضت ووصلت إلى 500 إصابة في جميع مستشفيات العزل في نطاق المنوفية، مؤكداً أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا لا تتعدى 5 إصابات، بين الحالات التي تخضع لإجراء المسحات الطبية.

انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المنوفية

وأوضح «أبو ليمون» أن الوضع الوبائي مستقر تماماً في المنوفية، حيث شهدت القترة السابقة دخول المحافظة مرحلة الثبات في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والآن أصبحت في مرحلة انخفاض أعداد الإصابات.

وناشد المحافظ، في تصريحاته لـ«الوطن»، جميع أبناء محافظة المنوفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشدداً على تراجع الإصابات، وأن الوضع الوبائي بات أكثر استقراراً.