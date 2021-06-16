القبض على «الحوت» أخطر تاجر مخدرات في المنوفية وبحوزته 150 فرش حشيش
كتب:
إبراهيم الديهي
10:21 م | الأربعاء 16 يونيو 2021
صورة أرشيفية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على عاطل يدعى «إ.ع» وشهرته «الحوت»، وبحوزته 150 فرش حشيش، بغرض الاتجار فيها، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدرات بغرض الاتجار فيها.
القبض على أخطر تاجر مخدرات في منوف
وأكدت مصادر أمنية أن وحدة مباحث مركز منوف، وصلتها معلومات عن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.
كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز منوف بقيادة الرائد مراد أبو الدهب، من إلقاء القبض على «إ.ع» 36 سنة، بقرية برهيم التابعة لدائرة المركز، وضبط بحوزته على 150 فرش حشيش.
حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة منوف، وتم التحفظ علي المضبوطات، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.
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