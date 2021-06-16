حبس فلاح زرع 45 شجرة بانجو في المنوفية
كتب:
إبراهيم الديهي
08:24 م | الأربعاء 16 يونيو 2021
صورة أرشيفية
أمرت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، بحبس «عبد الحكيم.ع.ا» 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قيامه بزراعة 45 شجرة بانجو وسط 5 قراريط من محصول الذرة داخل أرضه الزراعية، ليغطي الارتفاع على جريمته.
المتهم بزراعة البانجو يبلغ من العمر 63 سنة
وكشفت مصادر عن أن المتهم «فلاح» من عزبة تابعة لقرية سمادون بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، يبلغ من العمر 63 سنة، حيث كانت معلومات قد وصلت إلى مركز شرطة أشمون تفيد بقيام المتهم بجريمته وزارعة المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، ثبت قيامه بزراعة أشجار البانجو في أرض زراعية بدائرة أشمون.
القبض على فلاح زرع أرضه بانجو في أشمون
وتمكنت وحدة مباحث مركز أشمون، من إلقاء القبض على المتهم «عبد الحكيم.ع.ا» 63 سنة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بها، وبالعرض على النيابة العامة في مركز أشمون، أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتجديد له في الموعد القانوني.
كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بتمكن وحدة مباحث أشمون، من ضبط «عبد الحكيم.ع.ا» مزارع، استغل أرضه الزراعية في زراعة أشجار البانجو، وسط الذرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.
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