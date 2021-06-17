سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 17-6-2021 في مصر

واصلت أسعار الذهب استقرارها في محلات الصاغة اليوم الخميس الموافق 17 يونيو، وثبت سعر جرام الذهب عيار 21 عند نفس النقطة منذ عدة أيام بتسجيله سعر يتراوح بين 796 و798 جنيها.

وتقدم «الوطن»، في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 18 وسعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الخميس بين 910 و912 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الخميس، بين 796 و798 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء بين 682 و684 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6368 إلى 6384 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 909.714 إلى 912.000 جنيه.

وجدير بالذكر أن اختلاف أسعار المصنعية من محل ذهب لآخر تجعل أسعار الذهب مختلفة.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، ببداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 17 يونيو، 917.07 جنيه، و58.60 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 802.45 جنيه، و51.28 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 687.81 جنيه، و43.95 دولار أمريكي، أما الجنيه الذهب سجل 6.420 جنيه، و410.24 دولار أمريكي، والكيلو الذهب سجل 917.067 جنيه و58.605 دولار أمريكي.

ويجب العلم أن البنك المركزي أعلن ارتفاع رصيد الذهب بقدر يصل 500 مليون دولار من مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر.