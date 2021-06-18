حظك اليوم الجمعة 18-6-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يغضب في أتفه المواقف، وأهم صفاته الثقة بالنفس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا وقد تنتابك هواجس عليك أن تتأكد من صحتها.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تجد أنك تميل اليوم للعناد والمقاومة.. اصبر وتعامل بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.