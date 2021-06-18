حظك اليوم الجمعة 18-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يفقد أعصابه بسرعة كبيرة عند الغضب، وأبرز صفاته الدبلوماسية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يشحذ إصرارك ويشغلك الإنجاز وتعمل بكل ما تملك من طاقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك القدرة على التأثير فيمن تحب ويمكنك استدراك أي خطأ أو تقصير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.