تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية للحاصلين على الإعدادية

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمحافظات، وذلك عقب إعلان عدد من المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم بمختلف المحافظات، خلال الأيام القادمة، في ظل الاهتمام الشديد بتنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 .

وتستعرض« الوطن» تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمحافظات، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. الإسكندرية

أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية تم إعلانها أمس الأربعاء، ولم يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية، موضحاً أن الخطوة التالية هو حساب مجاميع الطلاب في الشهادة الإعدادية، مقارنةً بعدد المدارس، ثم يتم بعدها اعتماد تنسيق دخول الطلاب الثانوية، واستقبال أوراق الطلاب، مؤكداً أن نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بلغت 78.9% .

تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. الجيزة

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق بين جميع الإدارات التعليمية، مع جمع الدرجات للطلاب مقارنةً بالمدارس الثانوية، ومن ثم يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة والدبلومات بعد اعتمادها من محافظ الجيزة.

تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. السويس

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، عن البدء في التجهيز لإعلان تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 لطلاب الشهادة الإعدادية بالسويس، مؤكدا أن الإدارات التعليمية تقوم بجمع المعلومات الخاصة بدرجات الطلاب وتجهيزها حسابياً، وعمل حصر بأعداد المدارس وقدرتها على استقبال الطلاب، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة والدبلومات في السويس قريباً.

تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. القاهرة

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في القاهرة سيتم إعلانه خلال الأيام القادم، خاصةً وأن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية أمس الأربعاء، موضحاً أن التنسيق يتم على 3 مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في أعلى الدرجات، تليها المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.

تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، بنسبة نجاح بلغت 83.3%، وأكدت مصادر بمديرية التعليم أنه سيتم العمل الأسبوع القادم علي مجموع الطلاب، وكذلك المدارس ومدى استيعاب الطلاب، لتحديد تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2021 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية.