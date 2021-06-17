مصرع عامل سقط من الدور الخامس أثناء رفع «عفش» بالفيوم  

لم يُمهل القدر الشاب «محمد» ليفرح بابنته المولودة حديثاً، أو يقوم بتربيتها وإدخالها المدرسة، حيث لقي مصرعه اليوم الخميس، إثر سقوطه من الدور الخامس، خلال عمله في رفع الأثاث إلى إحدى الشقق السكنية بمدينة الفيوم، بسبب تهالك «الونش»، وعدم صيانته منذ فترة طويلة، فسقط بالشاب ثم سقط الأثاث ومعدات النقل فوق رأسه، مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة وتهتك في الأعضاء الداخلية، وسقط جثة هامدة غارقاً في الدماء، وسط ذهول أهالي المنطقة المحيطة بمستشفى التأمين الصحي في مدينة الفيوم، التي شهدت وقوع الحادث.

بلاغ بمصرع شاب سقط من الدور الخامس بعمارات التأمين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغ من العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بوفاة شاب يُدعى «محمد م.»، 27 سنة، إثر سقوطه من الطابق الخامس في أحد الأبراج السكنية، خلال عمله في رفع الأثاث بأحد الأوناش.

نقل جثة شاب سقط من الخامس لمشرحة مستشفى الفيوم العام

وأكدت مصادر أمنية أنّه فور وقوع الشاب وسقوطه غارقاً في دمائه، نقله الأهالي إلى مستشفى التأمين الصحي لإسعافه، ولكنه تبين وفاته فور سقوطه، إثر إصابته بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة وتهتك في الأعضاء الداخلية، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

عامل باليومية وأنجب طفلته الأولى منذ 5 أشهر

وكشفت التحريات الأولية أنّ الشاب المتوفى إثر سقوطه من الدور الخامس، يعمل باليومية مع ونش لرفع الأثاث، ولكنه سقط من الدور الخامس خلال عمله، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وبعد تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وانتقل فريق من النيابة إلى المشرحة لمعاينة الجثة، وجرى التصريح بدفن الجثة، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.