السيسي: لا نستهدف زعزعة استقرار جيراننا.. ونحمي مقدرات أمننا القومي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن البنية التحتية تلقت في مصر دفعة هائلة كي تكون مناسبة للحصول على فرص الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر، يعكس حجم الإنجاز المبذول في مجال تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق والمواصلات، وما يحدث بالتوازي مع خطط تطوير المواني وشبكات النقل والشحن، التي تهدف إلى جعل مصر شريانا رئيسيا من شرايين التجارة العالمية.

وأضاف رئيس الجمهورية، في كلمته التي نشرتها القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر يوتيوب، خلال لقائه مع وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، أن حركة البناء والتطوير التي تنفذها مصر في الداخل، تتكامل تماما مع تحركاتنا الخارجية: «كلما خطونا في اتجاه تقوية مجتمعنا، انعكس ذلك على قوتنا خارجيا، ولعلكم تراقبون الديناميكية والمرونة، التي بات يتم بها تحركنا الخارجي».

وتابع: «أؤكد لكم أن مصر ليست كغيرها من الدول، فهي لا تملك أي أجندات ولا تهدف إلى السيطرة أو الهيمنة، ولا تمول جماعات وكيانات لزعزعة استقرار جيرانها، بل إن كل ما تهدف إليه، هو أن تحمي مقدرات أمنها القومي أولا، حتى تتفرغ للاضطلاع بدورها كقوة حكيمة، ترى في استقرار المنطقة وتقدمها، الهدف الأسمى الذي من المنتظر أن تسعى إليه جميع دول المنطقة».