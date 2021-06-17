قطع المياه عن 18 قرية في مركز أجا بالدقهلية 4 ساعات غداً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، عن قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات غداً الجمعة، عن بعض المناطق بمركز أجا، يبلغ عددها نحو 18 قرية، نظراً لأعمال صيانة وتغيير محابس بمرفق أجا السطحي، مما يتطلب إيقاف المرفق وغلق المياه، وذلك من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.

انقطاع المياه عن 18 قرية بمركز أجا

وبحسب بيان محافظة الدقهلية فإن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى مدينة أجا نطاق الوحدات المحلية لقرى «شيوة، والمندرة، وكفر المندرة، والبساتين، وجراح، ومنية سمنود، وكفر الشراقوة، واللاوندي، وبقطارس، ومنشية الاخوة، وتلبنت، وبرج النور، والمنشية، والبهو، وشبرا البهو، ونوسا البحر، ونوسا الغيط، والسبخا».

محافظة الدقهلية تطالب المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال الانقطاع

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه والوحدات المحلية التابعة والمصالح والمستشفيات والمخابز ، نطاق هذه المناطق بضرورة العمل اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.