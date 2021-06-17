السيسي: معندناش وقت ولا جهد ولا فرصة إننا نتآمر ونخرب بلاد الآخرين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوقوف ضد القيادات الإرهابية المتطرفة، وعدم التدخل في شئون الدول، وزعزعة استقرار الجيران، من أهم ثوابت سياسة الدولة المصرية، وليست مرحلة مؤقتة أو عابرة قائلًا: «هذه الثوابت لا تتغير».

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته التي نشرتها القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر منصة «يوتيوب»، خلال لقائه مع وزراء ومسئولي الإعلام العرب: «معندناش وقت ولا جهد ولا فرصة إننا نتآمر ونخرب بلادنا وبلاد الآخرين، ونعتبر إن ده فيه مصلحة قومية، لكن مصلحتنا القومية كلنا إننا نبقى مستقرين ومتطورين، والدول مش بتطلع قدام غير كده».

وأضاف السيسي: «المؤسسات الوطنية هي أساس تقدم واستقرار الدول، ولا دور ولا مجال لأحد آخر أن يكون له دور داخل الدولة إلا المؤسسة الوطنية ومؤسساتها الوطنية الفرعية».

ودعا رئيس الجمهورية، إلى إعادة دور الدولة الليبية على حساب منطق الميليشيات وسيطرتها، مشيرًا إلى وقوف مصر إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن الشقيق لمواجهة مخططات التقسيم، ومساندة لبنان ومؤسسات الدولة فيه.

وواصل: «أهدافنا واحدة بالنسبة للعراق ومستقبل سوريا وذلك إلى جانب دعمنا لأشقائنا في فلسطين في سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، آخذين في الاعتبار أن الدور الذي تضطلع به مصر إيمانا بما يقع عليها من مسئولية قومية تحتم وقوفها بجانب أشقائها العرب».