يبحث الكثير من المواطنين عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات، وذلك عبر محرك البحث الشهير جوجل، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد إعلان غالبية المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد اعتمادها من المحافظين، كما أعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة عن وصول النتائج إلى الإدارات التعليمية والمدارس، حيث يمكن للطلاب الحصول عليها يدوياً من المدارس، وإلكترونياً عبر روابط المديريات، والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت.

وتقدم« الوطن» روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في مختلف المحافظات، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقراء على مدار الساعة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2021 في جميع المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. القاهرة

واعتمد محافظ القاهرة قبل أيام قليلة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، ويمكن للطلاب الحصول عليها من هنـا، أو عبر الذهاب للمدارس التابع لها الطلاب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. الجيزة

كما اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية، ويمكن للطالب الحصول عليها من هنـا إلكترونياً، أو من المدارس يدوياً.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. القليوبية

كما يترقب طلاب محافظة القليوبية اعتماد محافظ الإقليم لنتيجة الشهادة الإعدادية، ومن المقرر أن يجري الاستعلام عنها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية من هنـــا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. الشرقية

واعتمد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس من هنـا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. كفر الشيخ

واعتمدت محافظة كفر الشيخ، أمس الأول الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية، ويمكن للطلاب الحصول عليها من هنــــا، برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. دمياط

كما اعتمدت محافظ دمياط، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية، ويمكن الحصول عليها من هنــا برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. المنيا

وأعلنت محافظة المنيا أنه من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021 خلال الأسبوع الجاري، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها فور ظهورها برقم الجلوس، من هنـــــا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. الأقصر

واعتمد محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية، ويمكن للطلاب الحصول عليها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الأقصر من هنــا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. البحر الأحمر

كما يمكن لطلاب البحر الأحمر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، من هنــــا، ويدوياً من المدارس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. أسيوط

ومن المقرر أن يعتمد محافظ أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع الجاري، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من هنــــا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. السويس

كما اعتمد محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من هنــــا برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. الإسكندرية

وأعلنت محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية، ويمكن الحصول عليها من هنـــا برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. المنوفية

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الحالي، ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس من هنــــا، عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. الغربية

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية من هنـــــــــــــا برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسمياً.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. البحيرة

كما أعلنت محافظة البحيرة عن إتاحة هذا الرابط من هنــا، للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، برقم الجلوس، فور اعتمادها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. الإسماعيلية

كما اعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية، وأتاحت المديرية رابطاً من هنـــا، للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.