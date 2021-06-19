لخلاف على المرور.. 6 أشخاص يمزقون عاملاً بـ«المطاوي» في طلخا

مزق 6 أشخاص جسد عامل بمحل جزارة، في محافظة الدقهلية، بالأسلحة البيضاء، إثر وقوع مشاجرة بسبب الخلاف بينهم علي أولوية المرور بالدرجات النارية، في قرية «المنيل»، مركز طلخا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لخطورة حالته، وتبين إصابته بجروح قطعية في الرأس من الخلف والرقبة والذراع الأيسر وأعلى الفخذ، وتم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، عبارة عن 3 «سكاكين ومطاوي».

وصول شاب المستشفى مصاب بجروح خطيرة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو «علاء عبد القادر محمد العوضي»، 16 سنة، عامل بمحل جزارة ، ومقيم شارع البحر بندر طلخا، مصاباً بجروح قطعية بالرأس من الخلف والرقبة والذراع الأيسر وأعلى الفخذ، ادعاء تعد من آخرين.

القبض على 6 متهمين بإصابة الشاب

بانتقال الضباط والفحص وسؤال المجني عليه، اتهم كلاً من «ضياء م. ف.»، 20 سنة، عامل، و«محمد ع. أ.»، 20 سنة، عامل، و«إسلام ع. أ.»، 19 سنة، عامل، و«شريف ع. ع.»، 19 سنة، عامل، و«محمد ش. س.»، 19 سنة، عامل، و«محمود م. ح.»، 20 سنة، عامل، وجميعهم يقيمون بقرية «المنيل»، دائرة مركز طلخا، بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وأسلحة بيضاء «مطاوي»، بحوزة الثالث والخامس والسادس، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم على أولوية المرور، حال استقلال المصاب دراجته النارية، واستقلال المتهمين دراجتين ناريتين.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 9783 لسنة 2021 جنح مركز طلخا، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.