اليوم الأول لامتحانات الدبلومات الفنية: صفر شكاوى في «غرف العمليات»

750 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بجميع التخصصات

انطلقت، اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية النظرية وتستمر حتى 1 يوليو المقبل، وسط إجراءات احترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب وطالبة، بجميع النوعيات (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انتهاء اليوم الأول من الامتحانات دون ورود أى شكوى إلى غرفة العمليات، وشدد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من استخدام أجهزة الكشف الحرارى أثناء دخول الطلاب وارتداء الكمامات للمعلمين والطلاب واستخدام المطهرات ومواد التعقيم التى وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعقيم اللجان يومياً، كما شدَّد على حظر استخدام التليفون المحمول أو حيازته داخل اللجان.

رئيس لجنة بـ«بني سويف» يخالف قرارات «كورونا» ويسمح بوجود 20 طالباً داخل اللجنة بدلاً من 14

وفى بنى سويف، فوجئت سهام يوسف عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإقدام رئيس لجنة على مخالفة قرارات الوزارة والإجراءات المتفق عليها بشأن مجابهة فيروس كورونا والتباعد الاجتماعى داخل اللجان، بعد أن تبين أن اللجنة تضم 20 طالباً، وليس 14 طالباً، بجانب أن أوراق الأسئلة غير مختومة، الأمر الذى تم تداركه واتخاذ الإجراء القانونى بشأنه، فأخطرت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، سير أعمال اللجان، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج للجان، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب وارتدائها، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسلمهم ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وشدد المحافظ على تكثيف المتابعة الميدانية على مقرات اللجان بالإدارات التعليمية، والتشديد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أى حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أى مخالفات أولاً بأول لسرعة تلافيها.

وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، سير الامتحانات بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بمدينة بنها، واطمأن على انتظام سير امتحانات الدبلومات باللجان، وتوفير جميع المستلزمات الوقائية، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظاً على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات نهاية العام الدراسى الجارى، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين، وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب، مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم.

وأشاد «الهجان» بوعى المواطنين وأولياء أمور طلاب الدبلومات، والتزامهم بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان؛ لمنع انتشار العدوى، حرصاً على مصلحة الطلاب والجميع، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة؛ لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأدى 4910 طلاب وطالبات بالتعليم الفنى ببورسعيد الامتحانات أمس ‏موزعين على 25 لجنة رئيسية ما بين التعليم الفنى التجارى والصناعى والزراعى والفندقى والتعليم والتدريب المزدوج.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الدكتور نبوى باهى، فى تصريحات، أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع عن كثب انتظام سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات، موضحاً أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى أو ملاحظات أو حالات اشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا، كما يتم التواصل ‏مع رؤساء اللجان على مدار الساعة لتذليل كل العقبات التى قد تواجههم أثناء فترة الامتحانات، مشدداً ‏على ضرورة التواصل مع المديرية فى حالة ظهور أى مشكلة لسرعة حلها.‏

وقال أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية بجنوب سيناء، إنه جرى تجهيز لجان الامتحانات بشكل يراعى التباعد الاجتماعى، وتزويدها بالكمامات والمطهرات، وتوزيعها على الطلاب والطالبات، إضافة إلى تعقيم اللجان يومياً قبل وبعد أداء الامتحانات.

وأوضح أن 309 طلاب وطالبات يؤدون الامتحانات بإدارة طور سيناء التعليمية بواقع 134 طالباً وطالبة بالتعليم الفنى الصناعى، و31 طالباً وطالبة بالتعليم الفنى الزراعى، و109 طلاب وطالبات بالتعليم الفنى التجارى، و35 طالباً وطالبة بالتعليم الفندقى. وأكد أنه جرى منع دخول التليفونات داخل اللجان، سواء من جانب الطلاب أو الملاحظين، وذلك تنفيذاً لتعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم لمنع الغش.