الأرصاد: فصل الصيف يبدأ غدا.. ودرجات الحرارة تتراوح بين 40 و42 بالصعيد

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للطلاب قبل بداية امتحانات الثانوية العامة، مثل الإكثار من شرب السوائل وتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، والمذاكرة في أماكن جيدة التهوية لتقليل الإحساس بنسب الرطوبة العالية.

وأكد شاهين، أن فصل الصيف رسميا وجغرافيا سيبدأ في مصر ونصف الكرة الأرضية الشمالي اعتبارا من غد الإثينين، موضحًا أن درجات الحرارة في الأيام الماضية كانت حول المعدلات الطبيعية خلال فترات النهار مع نسمات الاعتدال ليلا، وكان الطقس معتدلا على كل السواحل الشمالية وحار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وفي فترات الليل كان الطقس لطيفا ومعتدلا على أغلب المحافظات.

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن محافظات جنوب الصعيد ستكون الأعلى في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، إذ ستصل ستتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة مئوية، وذلك بداية من اليوم الأحد حتى نهاية الأسبوع الأقل، وهي محافظات قنا والأقصر وأسوان.

وتابع مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة ومحافظات الوجه البحري ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية بواقع درجة أو درجتين خلال ساعات النهار، مع نشاط للرياح ليلا يقلل من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، وسيكون الجو لطيفا أحيانا على المناطق المكشوف والمناطق الصحراوية.

وأشار، إلى أن الأجواء ما زالت مستقرة ومعتدلة لأن منخفض الهند الموسمي لم يؤثر على مصر بشكل قوي، ناصحا المواطنين بعدم التعرض للأماكن المغلقة.