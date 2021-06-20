فض حفل زفاف وتشميع 3 كافيهات في حملة ببني سويف

أعلن اللواء وليد البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم الأحد، عن شن حملة من الوحدة المحلية مساء أمس السبت، امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، قادها نائبا رئيس الوحدة بالتعاون مع شرطة المرافق ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وأشار خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الحملة تمكنت من فض حفل زفاف، وتشميع عدد 3 كافيهات، وتحرير عدد 40 محضرا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل الغرامة المقررة على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وبدأ تطبيقه منذ بداية يناير الماضي، والغلق الكامل لدور المناسبات، والمتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وتأكيد استمرار الدولة في اتخاذ كل الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق، من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.