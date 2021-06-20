غلق مزلقان محطة ببا لمدة أسبوع وتحويل الحركة لـ «الفابريقة»

أعلنت هندسة سكك حديد بني سويف، عن غلق مزلقان محطة ببا، اعتباراً من اليوم الأحد 20 يونيه الجاري ولمدة 7 أيام، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، ما يستلزم تغيير مسار الحركة بسبب غلق المزلقان وتوجيهها إلى البديل البحري، بمزلقان الفابريقة، لإتاحة الفرصة لتنفيذ ونهو أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

ووجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع الوضع الحالي المؤقت والتنسيق بين الجهات المعنية من الوحدة المحلية وهندسة السكة الحديد والمرور بما يضمن عدم حدوث أي تكدس أو زحام مرروي بمحيط موقع الأعمال والذي قد ينتج عن غلق المزلقان خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، عن قطع المياه عن قرية العلالمة، قطاع الأمن المركزي، والمستشفى العسكري، نظرا لقيام الشركة بأعمال تطهير وتعقيم للمرشحات بمحطة مياه العلالمة، وذلك لمدة 8 ساعات بداية من الساعة 12 ظهر غد الإثنين 21 يونية الجاري.

وتقدمت الشركة باعتذار عن قطع الخدمة لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة بهذا المرفق الحيوي، فانها تناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عن الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى بهذا الخصوص.