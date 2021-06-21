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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الإثنين 21 يونيو 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

مولود برج الأسد لديه شخصية عنيدة، بالإضافة إلى إصراره الدائم في الوصول للمقدمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

أورانوس والقمر معاكسان وعليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، ولا تتسرع في ردودك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد يسبب لك خلافا وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. قم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أغسطس.

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