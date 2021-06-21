حظك اليوم الاثنين 21-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي
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الوطن
12:01 ص | الإثنين 21 يونيو 2021
حظك اليوم برج العذراء
يتميز مولود برج العذراء بصراحته مع الأشخاص المحيطين به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني
قد تشعر اليوم بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة وتمضي في طريقك بدون عوائق.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي
القمر في منزل العلاقات يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.
ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.