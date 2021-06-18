تفاصيل حريق بنزينة الباجور.. الحماية المدنية تنقذ المنوفية

أنقذت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، المحافظة ومركز الباجور من كارثة، حيث تمكنت من السيطرة على حريق نشب في سيارة مواد بترولية داخل بنزينة في قرية فيشا الصغري التابعة لمركز الباجور، حيث تم الدفع بعدد 12 سيارة إطفاء، قبل وقوع خسائر في الأرواح، أو إصابات بين المواطنين والأهالي.

الحماية المدنية تنقذ المنوفية من كارثة

وأكد مصدر أمني، أن الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق في سيارة المواد البترولية، دون أن تمتد النيران إلى خزانات الوقود في البنزينة، مشيرًا إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا مع الحريق باحترافية ونجحوا في السيطرة عليه دون طلب إمدادت سيارات إطفاء من محافظات أخرى.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رجال الحماية المدنية فور تلقيهم بلاغ بنشوب حريق بالمنوفية، تحركوا على الفور وتم الدفع بعدد 12 سيارة إطفاء، مشددا على أن الحريق لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وأن مباحث الباجور تواصل التحقيق في الواقعة وإجراء التحريات لمعرفة ملابسات الحريق.

وانتقل فريق من النيابة العامة في الباجور، لمعاينة مكان الحريق بقرية فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتمت معاينة المكان، وسماع أقوال شهود العيان، كما تم الاستماع إلى أقوال العاملين بالبنزينة، واستدعاء سائق السيارة لسماع أقواله.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بنشوب حريق في سيارة مواد بترولية داخل بنزينة في قرية فيشا الصغرى، وانتقل اللواء أحمد فاروق القرن، إلى مكان عمليات إخماد الحريق من قبل الحماية المدنية وظل متواجدا إلى أن تمت السيطرة على الحريق.