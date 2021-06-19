«تعليم المنوفية»: حل مشكلة امتحان الطلاب في واقعة سرقة المصروفات

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، حل مشكلة عدد من طلاب الدبلومات الفنية بمدرسة الثانوية الصناعية بنين بمركز الشهداء، الذين لم يدخلوا امتحان اليوم؛ لعدم حصولهم على أرقام جلوس؛ بزعم عدم دفع المصروفات الدراسية؛ ما أثار حالة من الغضب بين الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن 11 طالبًا من هؤلاء الطلاب مستوفون الشروط، ووصلت أرقام جلوسهم وسيدخلون الامتحان المقبل دون أي مشاكل، والباقي في طريقهم للحل، مشيرًا إلى أن الامتحان الذي لم يستطع هؤلاء الطلاب دخوله، سيتم ترحيله إلى شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أن الواقعة محل تحقيق في عدد من الجهات القضائية والتنفيذية.

وتفاجأ 17 طالبا بمدرسة الثانوية الصناعية بنين، بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، اليوم السبت، بعدم وجود أرقام جلوس لهم أثناء دخولهم امتحان الدبلومات الفنية؛ ما آثار حالة من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة وأن الطلاب قاموا بسددا الرسوم المقررة.

وأكد أولياء الأمور، أنهم قاموا بسداد المصروفات اللازمة، وفوجئوا صباح اليوم من عدم وجود أرقام جلوس لأبنائهم، مطالبين وزير التربية والتعليم، ومحافظ المنوفية بالتدخل لحل المشكلة؛ حفاظا علي مستقبل أبنائهم، مؤكدين أن أحد المدرسين حصل من أبنائهم، على المصروفات وفر هاربًا.

وكشف المصدر أن الطلاب الذين لم يدخلوا امتحان اليوم، مسجلين على نظام العمال وهو أشبه بنظام «المنازل»، ويقوم الطلاب بدفع مصروفات والامتحان آخر العام.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الطلاب الـ 17 سددوا المصروفات لأحد المدرسين بالمدرسة، والشواهد تقول إنه لم يسجل المصروفات في المدرسة، بعد سداد الطلاب المصروفات، ولم تستطع إدارة المدرسة التواصل مع المدرس أو سؤاله، واختفى تمامًا.