حظك اليوم الثلاثاء 22-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يُعرف عن مولود برج الجدي الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه لعمله وتأديته له بحرفيّة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتنمية أعمال أو مشروعات وتكسب دعم زملاء ورؤساء العمل بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإفادة أصحابك بنصائح مهمة وتستفيد منهم في المقابل.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.