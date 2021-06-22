اتحاد عمال مصر يطالب بتعويض ضحايا «حادث قطار حلوان»

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي بسرعة تحقيق وكشف ملابسات حادث قطار حلوان والتصادم الذي وقع اليوم، الاثنين، بين قطار وحافلة نقل عمال تابع لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو فى حلوان، حيث لقت عاملتان مصرعهما وأصيب 6 آخرين، مشددًا على أهمية سرعة تعويض الضحايا.

وقال حسن شحاتة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية، إن الاتحاد العام ونقاباته العامة يتقدمون بخالص العزاء إلى أسر الضحايا من المتوفيين، وداعيا بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة قد هرعت إلى مكان التصادم، ونقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفيات.

وتتابع غرفة العمليات المركزية الحادث لحظة بلحظة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث التصادم، وستشكل لجنة فنية من الهيئة العامة لسكك حديد مصر وتتوجه إلى مقر الحادث، للوقوف على كافة الأسباب والتفاصيل الخاصة به.

وتابع البيان قائلا إنه: «كشف مصدر مطلع في هيئة السكة الحديد، أن جميع الوفيات نساء، بينهن جثتان مجهولتان، كما أن المصابين من النساء، وهن عاملات في مصنع ملابس».