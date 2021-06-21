حادث قطار اليوم.. حزن في كفر العلو بحلوان

حادث قطار اليوم، من أبشع الحوادث التي وقعت على السكة الحديد في الفترة الأخيرة، والتي شهدت عددا من الحوادث بسبب السلوك الفردي أو الأخطاء التي يقع فيها سائقو القطارات أو عمال التحويلة، وأسفرت عن مصرع وإصابة المئات، أما حادث قطار اليوم الإثنين، أو حادث قطار حلوان، فقد وقع في منطقة كفر العلو في المسافة بين التبين وحلوان، حيث اصطدم قطار محمل بالرخام بحافلتي نقل عمال، وأسفر ذلك عن مصرع وإصابة 8 عمال، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للحادث، يظهر به المئات من أهالي المنطقة يحاولون البحث عن ضحايا أو مصابين، كما يظهر بالفيديو الحافلتان التابعتان لمصنع الملابس بعد الحادث.

حادث قطار اليوم

التحريات الأولية التي باشرتها أجهزة الأمن حول حادث قطار اليوم، قالت إن الحافلتين تابعتين لمصنع ملابس جاهزة في المنطقة، أحدهما مخصص للرجال وآخر للنساء، وإنهما عبرتا شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، ولا يوجد به مزلقان، فاصطدمت الحافلة المخصصة لنقل السيدات، بالقطار مما أدى لمصرع عاملتين وإصابة 6 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها.

محاولات السيطرة

محاولات السيطرة على حادث قطار اليوم، بدأت بوصول 15 عربة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، وتم نقلهم إلى مستشفيات التأمين الصحي وحلوان العام، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وسحجات، كما انتقلت الحماية المدنية إلى مكان الحادث وباقي الأجهزة الأمنية والتي فرضت كردونا أمنيا حول المكان، لتمكين الأجهزة المختصة من مباشرة أعمالها دون عائق.

النيابة العامة

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في حادث قطار اليوم، بعدما أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تعليماته بالتحقيق الفوري والعاجل فى الحادث، وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث للمعاينة، على أن يتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات.