وجيه المراغي يكشف تفاصيل فوزه بأعلى وسام هندسي في كندا: شرف كبير

كشف العالم المصري الكبير الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة ويندسور، تفاصيل حصوله على وسام أونتاريو للمهندسين المحترفين بكندا، معتبرًا أن هذا الوسام هو شرف كبير له وأنه يسمى فعلا وسام الشرف.

وقال المراغي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» إن هذا الوسام هو اعتراف من نقابة المهندسين المحترفين في كندا بالعمل على مر أعوام كبيرة جدا لمساعدة وتطوير التعليم والهندسة نفسها وخدمة المجتمع.

وأوضح المراغي أن الهدف من الهندسة قانونًا هو حماية الشعب وحماية المجتمع من العمل الهندسي غير المحترف، لافتًا إلى أن هذه الجائزة يشترط عدم معرفة من يتم ترشيحه لها بأنه تم ترشيحه، مشيرًا إلى أنها كانت مفاجأة طريفة له بعدما رشحه زملاؤه للحصول على هذا الوسام وأن لجنة الترشيح رشحته للحصول على هذا الشرف الكبير، على حد وصفه.

وأشار المراغي إلى أنه تم الاتفاق على مبادرة لتدريب 1000 مهندس مصري على التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الهندسية للثورة الصناعية الرابعة لزيادة مهارات المهندسين المصريين، لافتًا إلى أن هذا المشروع التدريبي كانت بدايته في عهد الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، ويتم استكماله حاليًا.