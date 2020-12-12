المراغي: "البلد بتتغير والقيادة المصرية تشجع على التعليم والصناعة"

قال الدكتور وجيه المراغي، الحاصل علي أعلى أوسمة بكندا لعام 2020 لإسهامه في المجال العلمي الهندسي الصناعي، ومصمم القطار ذو الطابقين، إنه يعتز بالجالية المصرية في كندا وعملها على مر السنين، لافتا إلى أن وزارة البحث العلمي تتواصل معه.

وأضاف "المراغي"، خلال المؤتمر الإعلامي لتكريم فخر العلماء الكنديين من أصل مصري، أن هناك كتابا يوثق 40 عاما من الكفاح والمساندة في مشروع "نقل المعرفة من العلماء المصريين في الخارج"، وهناك العديد من أسماء المصريين في كندا ساهموا في الكثير من المشروعات في مصر على مر السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه خلال الاحتفالية نصح الشباب في مصر بمتابعة ما يحدث نظرا لأنه عظيم، مشيدا بمشروعات "مصر تستطيع بأبنائها".

وتابع: "مصر تعلمنا فيها بشكل جيد، اتعملنا إننا نبقى ناس كويسة، وجالي منح كتير في أمريكا بس فضلنا كندا في وقتها، ووالدي خلاني أصمم على النجاح".

من جانبها قالت الدكتورة هدى المراغي، عميدة كلية الهندسة الكندية في جامعة وندسور، الحاصلة على أرفع وسام مدني في كندا، إلى أن أي مغترب يقابل تحديات، وترى تلك التحديات فرص يجب الاستفادة منها، والمجال الذي تخصصت فيه كان به عدد قليل من النساء، متابعة: "مش بحب المرأة تاخد حاجة لمجرد أنها ست مش بحب التفضيل ده، بس بحب تهيئة الفرصة لها".

وتابعت: "السوشيال ميديا بتاخد خبر معين وتزود الفبركة والأخبار الخاطئة، وفي مصر فيه بقى هناك تقدير أكبر للعلم والعلماء، والبلد بتتغير كتير، والقيادة السياسية بتشجع على التعليم والصناعة، والمجلس القومي للمرأة ينظم مبادرات كثيرة لدعم المرأة في المجتمع، وهناك العديد من النساء في مصر ناجحات للغاية، وبقول للجيل الثاني شوفوا اللي بيحصل في البلد لأن اللي بيحصل كتير".