إشادات برلمانية بتصنيع أول سيارة مصرية: حلم جديد حققه الرئيس السيسي

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتصنيع أول سيارة مصرية كهربائية بالتعاون بين شركة النصر وشريك صيني، مؤكدين أنّه حلم مصري تحقق ويهدف لدعم الصناعة الوطنية.

أحمد حتة، عضو مجلس النواب، قال إنّ تصنيع أول إنتاج مصري لسيارة مصرية E70، واحدا من الأحلام الكبيرة التي يحققها كل يوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا في تصريحات صحفية عنه، أنّ تعميق الصناعة الوطنية ودعم الاستثمارات في قطاع الصناعة وإنتاج السيارات، من أهم خطوات دعم الصناعة الوطنية ومنافستها، إضافة إلى الاهتمام بقطاع الزراعة، وزيادة الصادرات المصرية منها بشكل غير مسبوق.

أبوزيد: إنتاج سيارة مصرية كهربائية يدعم الصناعة الوطنية

من جانبه، قال شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة في مجلس النواب، إنّ إنتاج سيارة مصرية بنسبة مكون محلي بهذا الحجم، خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم جديدة للاعتماد على المنتج المحلي وتحقيق حلم صناعة أول سيارة مصرية وتوطين صناعات جديدة، بشكل يساهم في الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف شحاتة، في تصريحات صحفية عنه، أنّ صناعة سيارة مصرية تضع مصر في مصاف الدول المصدرة، كما توفر فرص عمل، خاصة أنّها من ضمن الصناعات كثيفة العمالة.

وتابع أنّ هذا التقدم في صناعة السيارات يعود للدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعادة شركة النصر للسيارات للحياة كصرح صناعي، إضافة للتوجه إلى زيادة المكون المحلي لإنتاج السيارات الكهربائية، وزيادة نسبة التصنيع المحلي في المنتج النهائي لـ58% خلال العام الثاني (2023) من بدء الإنتاج.

وجرى الإعلان عن إنتاج أول سيارة مصرية كهربائية بالتعاون مع شريك صيني وشركة النصر للسيارات، مع إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات للعمل بطاقة قصوى لإنتاج 50 ألف سيارة كهربائية سنويا، تبدأ في العام الأول بـ25 ألف سيارة، مع بدء الإنتاج رسميا في يناير 2022.

وفي إطار الاتفاق مع شركة النصر، بدأت شركة دون فونج الصينية خطوات تفعيل تصنيع السيارة الكهربائية E70، حيث جرى توريد 13 سيارة لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، والاتفاق مع عدد من الشركات المحلية على تجربة السيارات في الأجواء والبيئة المصرية، واختبار السيارات تمهيدا للإنتاج النهائي.

حلم تصنيع أول سيارة مصرية

وتسعى مصر منذ سنوات، لعمل استراتيجية قومية لتوطين صناعة السيارات، ومنها تصنيع السيارات الكهربائية بشكل متكامل، وتخطي مرحلة التجميع إلى التصنيع، حيث جرى إنشاء عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية، ووجود استراتيجية للتوسع في إنشاء المحطات خلال السنوات الثلاث المقبلة.