بالأسماء.. أوائل دبلوم التمريض بكفر الشيخ: رسوب طالب واحد فقط

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة دبلوم التمريض للعام الدراسي 2020/ 2021 م، بنسبة 99.82%، بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد المتقدمين لدبلوم للتمريض 1118 طالبًا، تغيب منهم طالب واحد، وحضر الامتحانات 1117 طالبًا، ونجح 1116 طالبًا، بنسبة 99.82%.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد؛ لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

وأشار «نورالدين» إلى أسماء الطلاب الأوائل وعددهم 11 طالبًا وطالبة، على النحو التالي:

ـ دينا عز الدين محمود، الحاصلة على المركز الأول من مدرسة الرياض بنات.

ـ أميرة السيد عنتر، الحاصلة على المركز الثاني من مدرسة كفر الشيخ بنات.

ـ رنا عماد عبد الحميد الحاصلة على المركز الثالث من مدرسة الزعفران بنات.

ـ إسراء عبد الشافي عرفات الحاصلة على المركز الرابع من مدرسة برج البرلس.

ـ مشيرة عبد الله السيد، الحاصلة على المركز الخامس بمدرسة الرياض بنات.

ـ شهد حسام محمد توفيق، الحاصلة على المركز الخامس مكرر بمدرسة شباس عمير بنات.

ـ آلاء نصر إبراهيم عبدالسلام الحاصلة على المركز الخامس مكرر من مدرسة بيلا بنات.

ـ حبيبة عاطف عبدالحي الحاصلة على الخامس مكرر من مدرسة كفر الشيخ بنات.

ـ أماني نصر علي السيد، الحاصلة على المركز الخامس مكرر بمدرسة الرياض بنات.

ـ هايدي عادل السعيد، الحاصلة على المركز السادس بمدرسة دسوق بنات.

ـ خلود عماد الدين علي، الحاصلة على المركز السادس مكرر بمدرسة الرياض بنات.