لأول مرة بجامعات مصر.. افتتاح معمل الأدلة الرقمية بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، مساء اليوم الثلاثاء، معمل الأدلة الرقمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، يرافقه الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة حلمي زايد، عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ووكلاء وأعضاء هيئة التدربيس بكليه الحاسبات

وخلال الافتتاح، وجه «الجيزاوي» بأن يكون معمل الأدلة الرقمية ليس فقط معملاً أكاديمياً، بل يكون خدمياً، يقدم خدماته للمجتمع المدني، حتي يتم التوسع فيه، وإنشاء مراكز تميز، ومعامل أخرى تُستخدم في العمل الأكاديمي، وخدمة المجتمع المحيط به.

وأوضح رئيس جامعة بنها أن معمل الأدلة الرقمية يعتبر الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويمكنه استيعاب 20 طالباً في وقت واحد، مشيراً إلى أن المعمل يوفر التدريب العملي والتطبيقي لحوالي 10 مقررات داخل البرنامج.

وأكد الدكتور تامر سمير إن كلية الحاسبات والذكاء الاصناعي يوجد بها ثلاثة برامج متميزة، هدفها الاساسي هو تقديم خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل، لافتاً إلى أن هذا الهدف يمثل استراتيجية الجامعة.

أما الدكتور جمال سوسة فقال إن معمل الأدلة الرقمية يعتبر نقلة نوعية على مستوى الجامعات المصرية، وإضافة جديدة من أجل إكساب الطلاب مهارات جديدة في تخصصاتهم.

وأشارت الدكتورة هالة حلمي زايد إلى أنه تم وضع خطة مستقبلية لمعمل الأدلة الرقمية بجامعة بنها، من اجل اعتماده من الجهات المختصة، بالإضافة إلى عمل بروفايل للخدمات، سواء استشارات أو تدريب للمجتمع المدني.

وأضافت أن هناك معامل أخرى على وشك الانتهاء منها بالكلية، وهي معمل الروبوتات، ومعمل الذكاء الاصطناعي، ومعمل الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء.