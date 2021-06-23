النواب يوصي بالانتهاء من تطعيم المواطنين بلقاح كورونا خلال 90 يوما

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّه مع انكسار الموجة الثالثة واحتمالات ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، أصبح لدينا مهلة زمنية لمدة 3 أشهر للإسراع في الانتهاء من تطعيم المواطنين بـلقاح كورونا، قبل بداية الموجة الرابعة والمتوقع عودتها في أكتوبر المقبل، موضحا أنّه تقدم بعدة مقترحات لرئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بروساء اللجان البرلمانية أمس، تضمنت توفير لقاحات فيروس كورونا لجميع المواطنين الذين سجلوا أسمائهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، من خلال استيراد كميات وفيرة من الأمصال والإسراع بخطوات تصنيع لقاحات كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

تخصيص أماكن لتلقي لقاح كورونا بالأندية الرياضية

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريح لـ«الوطن»، إلى ضرورة التوسع في أماكن الحصول على لقاحات كورونا، من خلال إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص بتخصيص أماكن لموظفيهم مجهزة للحصول على لقاحات كورونا، لتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية، موضحا أنّه من الضروري تخصيص مساحات داخل الأندية الرياضية لحصول الأعضاء على لقاح كورونا.

النواب: جميع لقاحات كورونا آمنة

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة مخاطبة المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتحفيزهم على الحصول على لقاحات كورونا خلال الفترة المقبل، موضحا أنّ جميع اللقاحات الموجودة في مصر آمنة، وتحقق الفاعلية المطلوبة لتقليل نسب الأعراض المرضية حال الإصابة بفيروس كورونا، متابعا: «جميع اللقاحات التي جرى اعتمادها من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية آمنة».

الإجراءات الاحترازية

كما طالب بضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامة الطبلية وغسل اليدين واستخدام الكحول الطبي.

وكانت مصادر بوزارة الصحة أعلنت تطعيم 4 ملايين مواطن بلقاح كورونا المستجد، موضحة أنّ المنحنى الوبائي لـ فيروس كورونا في مصر، شهد انخفاضا ملحوظا في الأيام الماضية، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.