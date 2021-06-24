سمية الخشاب تنشر فيديو رقص لها: غذاء الروح والجسد «فيديو»

يبدو أن الفنانات قررن مؤخرا الاتجاه إلى اتباع الرقص بشتى أشكاله، وذلك باعتباره رياضة وأيضا كنوع من أنواع الهواية.

ففي نفس اليوم تفاجأ الجمهور بنشر فنانتين لفيديو لهما وهما ترقصان رقصتان مختلفتان، الأولى كانت عائشة بن أحمد وتبعتها الفنانة سمية الخشاب.

ونشرت الفنانة عائشة بن أحمد فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام وهي ترقص إحدى الرقصات مع واحد من مدربي الرقص وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بسبب إجادتها للرقص.

وبعدها شاركت أيضا الفنانة سمية الخشاب بفيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام وهي ترقص، وعلقت عليه قائلة: «الرياضة والرقص غذاء الروح والجسد والعقل».

وأيضا تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وخاصة أن سمية الخشاب ظهرت مؤخرا في أكثر من بوست نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام ونصحت جمهورها بالرقص وأيضا نصحت جمهورها من الطلبة بالتخلص من الطاقة السلبية عن طريق الرقص.

مسلسل لعبة نيوتن

يذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، والذي شاركت فيه بجانب منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل موسى

أما الفنانة سمية الخشاب فكانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى والذي شاركت فيه بجانب محمد رمضان وهبة مجدي وتارا عماد وصبري فواز وسيد رجب وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.