«تفانى في عمله فأحبه الجميع».. أول تعليق من أسرة مدرس مات أثناء الامتحانات بالغربية

تحرك في الصباح من مركز أشمون بالمنوفية، لاستلام خطاب مراقبة امتحان الدبلومات الفنية، في محافظة الغربية، وأثناء استلام الأوراق أُصيب بأزمة قلبية، نُقل علي إثرها للمستشفي، إلا أن روحه فاضت إلي بارئها أثناء محاولات إنقاذه، وأُصيب المدرسون وأقاربه بصدمة كبيرة عقب وفاته.

وفاة مدرس أثناء الامتحانات بالغربية

«محمد عبدالرحمن جعفر»، مدرس بمدرسة أشمون الصناعية، توفى أثناء آداء رسالته العلمية لخدمة الطلاب، وقال يسري جعفر شقيق المدرس المتوفى، إنهم فوجئوا بخبر الوفاة الذي نزل عليهم كالصدمة، وتابع قائلا: «مش قادر أصدق وكأنه حلم، أخويا مكنش بيتأخر عن خدمة حد من الطلاب».

وأضاف شقيق المدرس المتوفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أخيه كان محبوبا من الجميع، ومات أثناء آداء واجبه، مؤكدا أنه توفى في المستشفى بعد إصابته بجلطه في القلب أثناء تسلم أوراق الامتحانات في الغربية، حيث تم نقله إلى المستشفي لشعوره بالتعب الشديد وبدأ في فقدان الوعي.

وطالب "جعفر" جميع تلاميذه الذي عاش حياته لمساعدتهم وتوصيل المادة العلمية لهم، ومحبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، مؤكدا أنه كان مريض بالسكر والضغط، وكان يتلقى علاجه، وتوفى شهيدا أثناء أداء رسالته العلمية.

من جانبه، أكد أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن المدرس استلم خطاب العمل في لجنة امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة الغربية، وأثناء استلامه داخل الإدارة التعليمية في طنطا، أصيب بجلطة في القلب ونقل إلي المستشفي لتلقي العلاج، بحضور مسؤولي التربية والتعليم بالغربية، وكان يحتاج إلي حقنة لإذابة الجلطة وبعد الحصول عليها توفي .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدرس كان مشهود له بالكفاءة وكان حسن الخلق، ولا يتأخر عن آداء دوره في العملية التعليمية، مقدما التعازي لأسرته والمدرسين في مديرية التربية والتعليم، وإدارة أشمون التعليمية، وأصدقاء الفقيد .