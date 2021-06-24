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طالب يطعن زميله بـ«مطواة» أثناء الامتحان بـ«هندسة منوف»

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إبراهيم الديهي
04:49 م | الخميس 24 يونيو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب طالب بجروح بالغة، إثر قيام أحد زملائه بطعنة باستخدام أداة حادة «مطواة»، في مشاجرة بينهما أثناء أداء الامتحان في كلية الهندسة الإلكترونية بمدينة منوف، التابعة لجامعة المنوفية، اليوم الخميس.

جرى نقل الطالب المصاب إلى مستشفى منوف العام لتلقى العلاج اللازم، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد مصدر مسؤول بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية أنه فوجئ باعتداء طالب على آخر بأداة حادة، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة، وذلك أثناء أداء امتحان الفرقة الأولى، دون معرفة أسباب الواقعة على الفور.

ونفى المصدر ما تردد عن عن وفاة الطالب المصاب، مؤكداً أنه يخضع للعلاج بمستشفى منوف العام، وأضاف أن الطالب المجني عليه يُدعي «م. ت.»، طالب بالفرقة الأولى.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد عبد الله، جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بإصابة طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، على يد زميله، أثناء أداء الامتحان بالكلية.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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