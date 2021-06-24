التعليم تحذر من امتحانات مزيفة بمواقع التواصل: التزموا بموقع الوزارة

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة 2021، من الامتحانات المزيفة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة مستمرة، منذ بدء الامتحان التجريبي الثالث، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بحل الامتحانات التي يتم توفيرها على موقعها الإلكتروني فقط من خلال هذا الرابط.

وأكد محسن عبدالعزيز، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له، على جروب «حلقة وصل» عبر تطبيق «واتساب»: «يرجى الالتزام بما ورد على موقع الوزارة وعدم تداول الامتحانات لعدم حدوث تداخل بين الحقيقي والمزيف».

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنّ الامتحان التجريبي الثالث تم توفيره على موقع الوزارة حتى يتمكن الطلاب الذين لم يملكوا جهاز التابلت من الاطلاع على الأسئلة وإجاباتها، مشددا على الطلاب بالاهتمام بهذه النماذج والتدريب عليها جيدا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ الامتحان التجريبي لا يضاف للمجموع، والهدف منه قياس الخوادم في المدارس الحكومية، وتدريب الطلاب على نظام الامتحانات النهائية، مشيرا إلى أنّ الامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك، والأسئلة الموضوعية.

«شوقي»: الاعتماد على تقنيات جديدة في الامتحانات تمنع الغش بين الطلاب

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حرص على وضع آلية معينة لعقد أسئلة القصة والتعبير بنمط الأسئلة الاختيارية، مؤكدا أنّه يجب على الطلاب الاستعداد الجيد، وعدم الالتفات لما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال تسريب الامتحانات.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنّه سيتم الاعتماد على تقنيات جديدة في الامتحانات تمنع الغش بين الطلاب، والوزارة تعمل على دراسة الحلول الممكنة من خلال الامتحانات التجريبية، وسيتم تشكيل لجنة معينة من الخبراء لوضع الإجابات النموذجية لامتحانات الثانوية العامة والتي يتم على أساسها تصحيح الامتحانات.