لطلاب الثانوية العامة.. كيفية حل مشكلة إغلاق التابلت قبل الامتحانات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من الخطوات التي يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها، حال غلق جهاز التابلت الخاص بهم، مشيرة إلى أنّه جرى غلق التابلت الخاص بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، أثناء امتحانات الثانوية العامة التجريبية في الوقت المخصص للإجابة على الامتحان فقط.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات التعامل مع التابلت في حالة إغلاقه من قبل الوزارة:

1- يجب على طلاب الثانوية العامة إبلاغ أخصائي التطوير بالمدرسة بالبيانات الخاصة به.

2- يرسل أخصائي التطوير بيانات طالب الصف الثالث الثانوي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

3- تتمثل البيانات في اسم الطالب وكوده والإيميل الموحد وسنة الدفعة إضافة إلى الرقم القومي.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت إغلاق جهاز التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، كنوع من التأمين أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أنّ الامتحان التجريبي الثالث يتم استكماله من المنزل من خلال الدخول على هذا الرابط.

«شوقي»: حريصون على دراسة الامتحان التجريبي الثالث من النواحي الفنية

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة حريصة على دراسة النواحي الفنية والتقنية في الامتحان التجريبي الثالث لتحديد شكل الامتحانات النهائية المقرر عقدها يوم 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه جرى توفير أسئلة الامتحان التجريبي في مواد الأحياء والتاريخ والرياضيات فرع الاستاتيكا بإجابتها على موقع الوزارة الإلكتروني، مشددا على الطلاب بالاطلاع عليها ومعرفة الإجابات النموذجية للأسئلة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ الامتحانات النهائية تعقد ورقيا على البابل شيت بنظام الأسئلة الموضوعية، وإلكترونيا على جهاز التابلت، مشددا على الطلاب بضرورة فهم المقرر الدراسي من أكثر من مصدر تعلم لفهم مخرجات التعلم في كل مادة.