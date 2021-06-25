«التعليم» توفر كورسات مجانية لتعلم اللغات.. منها الألمانية والإسبانية

وفرت قناة مدرستنا، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الفيديوهات التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية للاستفادة من وقت الفراغ في الإجازة، وحثت القناة الطلاب على التعرف على ضمائر الامتلاك بالشرح التفصيلي باللغة الفرنسية من خلال فيديو تعليمي، من حلقة برنامج «تعلم» في المستوى الأول لمادة اللغة الفرنسية.

ووجهت الفيديوهات سؤالاً حول عادات وتقاليد أسبانيا، مشددة على الطلاب بضرورة التعرف على بعض أهم عادات وتقاليد أسبانيا وثقافتها من خلال فيديو تعليمي، من برنامج «تعلم» لتعليم اللغة الأسبانية.

وفي ضوء تعلم اللغة الإيطالية، وفرت أسماء بعض الملابس التي نرتديها بشكل يومي، باللغة الإيطالية، من خلال فيديو، من حلقة اليوم من برنامج «تعلّم» في مادة اللغة الإيطالية، والاستماع إلى النطق الصحيح مع محاولة الترديد خلف المدرسة لتعلم النطق الصحيح لحروف كل كلمة.

كما وجهت القناة سؤالاً حول أسماء الأماكن الموجودة في المدرسة باللغة الألمانية، من حلقة اليوم من برنامج «تعلّم» لتعليم اللغة الألمانية، مشددة على الطلاب بضرورة التعرف على أسماء بعض الأماكن الموجودة في المدرسة باللغة الألمانية، مع حروفها وطريقة نطقها بطريقة صحيحة.

وأوضحت أنه يمكن استخدام حرف الجر «IN» في اللغة الألمانية بأكثر من معنى، هما «إلى» و «في» مشددة على متابعة شرح القاعدة من كورس المستوى الأول في اللغة الألمانية، في برنامج «تعلّم»، للتعرف على استخدام حرف الجر «In» بمعنى «إلى»، حين نقول «أنا ذاهب إلى..» باللغة الألمانية.