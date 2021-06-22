حظك اليوم الثلاثاء 22-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الحوت بالكرم والعطف، لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، ويحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يدفعك للاهتمام اليوم بمعرفة أصل الأشياء، وتكتسب جديدا والظروف مواتية لتحقيق التقدم والمكاسب في كل خطوة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع أورانوس يمنحك يوما رائعا تتجلي فيه قدرتك على الإبهار.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.