هل نحن على أعتاب موجة رابعة لكورونا ومتى تبدأ؟.. العليا للفيروسات توضح

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قائلا: «أحنا حاليا في نهاية الموجة الثالثة، والحديث عن وجود موجة رابعة ستكون في حالة عدم ازدياد وتيرة التلقيح والتوسع منه سيكون هناك موجة رابعة، ونتوقع أن تكون الموجة الرابعة في بداية شهر سبتمبر المقبل».

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن زيادة رقعة التطعيمات سيؤدي إلى السيطرة على انتشار المرض وكذلك مواجهة حدوث أي موجات جديدة وأي تحورات للفيروس، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي طوال فترة التواجد خارج المنزل، خاصة في الأماكن المشهود لها بالازدحام.

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين جميعا بضرورة السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض، وكذلك تقليل الأعراض حال الإصابة بالمرض، بجانب الاهتمام بالنظافة والتعقيم والتطهير الدوري للمنشآت وأماكن المعيشة وتجنب السلوكيات السيئة والخاطئة في التعامل مع المتعلقات الشخصية للآخرين، فضلا عن الاهتمام بتناول الأشياء المحفزة لمناعة الجسم.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه يجب على المواطنين حال الشعور بأي أعراض المرض التوجه إلى الطبيب فورا أو المستشفى و إجراء الفحص الطبي الشامل للتأكد من الإصابة أو عدم وجودها، مع عدم تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب المختص، منعا لحدوث أي مضاعفات أو آثار سلبية على صحة المواطن.

وتابع، أن المستشفيات الجامعية شرعت في إنشاء عيادات لعلاج المتعافين من كورونا تحت مسمى علاج متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، موضحا أن نسب هؤلاء الذين يعانون من أعراض طويلة الأجل بعد التعافي من الإصابة بسيطة جدا ولا تقارن بحجم المتعافين، لافتا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تشغيل العيادات.