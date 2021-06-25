ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية و18 قضية مخدرات في طوخ

شنت مديرية الأمن فى القليوبية حملة موسعة بقرية مشتهر الكائنة بدائرة مركز طوخ لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية حيث تم ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 7 قطع سلاح ناري و4 أسلحة بيضاء و18 قضية مخدرات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا، اليوم، من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بتنفيذ حملة مكبرة لاستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت عن ضبط 7 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية بحوزة 5 متهمين وضبط 18 قضية مخدرات و19 متهما لعدد 12 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا سرقات، علاوة على ضبط 4 قطع سلاح أبيض، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7146 حكمًا قضائيًا متنوعا وأحيل جميع المتهمين للنيابة.

مصرع محامي ونجاة خفير سقطا دراجتهم النارية في ترعة بشبين القناطر

في وقت سابق، تمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال جثة محامي لقى مصرعه غرقا في إحدى الترع بشبين القناطر بينما نجا خفير نظامي إثر سقوطهما بدراجة نارية فى الترعة، ولقي الأول مصرعه وخرج الثاني من المياة بإصابات خفيفة جراء السقوط وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بورود بلاغا بسقوط دراجة نارية يستقلها شخصان فى ترعة بناحية كفر الور دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

انتقل على الفور المقدم محمد شديد رئيس مباحث المركز والرائد حسام الحسينى معاون المباحث وقوات الانقاذ وتبين سقوط دراجة نارية يستقلها محامى يدعى «محمود.س.م»، 28 عامًا، و«محمود.م.ا»، 41 سنة، خفير نظامي، ولقي الأول مصرعه بينما نجا الثاني، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.