تكشف نوع الذبحية وتاريخ نحرها.. تعرف على أختام اللحوم وأنواعها

يجهل المواطنون أهمية ختم اللحوم المذبوحة لدى الجزار، نظرا لعدم وجود ثقافة كافية حول عمليات الذبح داخل المجاز، ووفقا للدكتور جمال غزالي، طبيب بيطري بمديرية الطب البيطري بقنا، كل ختم مختوم على أجزاء المذبوحة والمعلقة في محال الجزارين لها وصف ومعنى.

يقول «غزالي»، لـ«الوطن» إن الختم يحتوي على تاريخ الذبح والعلامة السرية والرقم الكودي ونوعية الذبيحة، وهي تختم تحت إشراف الأطباء البيطرين المشرفين على عمليات الذبح داخل السلخانات المنتشرة في مراكز المحافظات، لذلك عليك التعرف عليها خاصة مع قرب قدوم عيد الأضحى 2021 ، حيث تكثر عمليات شراء اللحوم وكيفية نحر الذبائح وختمها بأختام صحيحة ومناسبة.

أنواع أختام اللحوم لدى الجزار

وأضاف أن الدولة متمثلة في مديرية الطب البيطري تشرف على عمليات ذبح الذبائح داخل المجازر والسلخانات الحكومية بشكل كامل، وتعمل على ختم اللحوم بأختام بحسب نوعها وعمرها بمواصفات وهذه هي المعلومات عن كل ختم، حيث الختم يحتوي على بيانات، منها تاريخ الذبح والعلامة السرية والرقم الكودي للمجزر ونوع الذبيحة، كما أن الأختام تحمل أول حرفين من نوع اللحوم:

بق - تعني بقري

جا- تعني جاموسي

جم- تعني جملي

ضا- تعني ضاني

ما - تعني ماعز

شكل أختام اللحوم لدى الجزار

- الختم الدائري يستخدم للحوم صغيرة السن (تحت 5 سنين).

- الختم المربع يستخدم للحوم كبيرة السن (فوق 5 سنين).

- الماعز يختم دائما بالختم المربع.

- وتبقى أختام اللحوم المستوردة بنفسجية اللون.

- لحوم العوارض أختامها كما هي ثمانية الأضلاع حمراء والعوارض، هي أي حيوان حدث له حادث طارئ أو شارف على الموت دوت أن يكون السبب مرضي، وتباع بسعر أقل.

أختام جديدة لمعرفة نوعية اللحوم

وتابع «غزالي»، بأن مديريات الطب البيطرية غيرت الأختام القديمة بأخرى جديدة يتم إرسالها تباعا من الوزارة، حتى لا يمكن لأي جزار تغيير نوعية اللحوم أو الذبح خارج السلخانة.