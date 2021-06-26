المصايف ترفع أسعار الفراخ البيضاء والبيض بشمال سيناء

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، من البلدى والبيض، ارتفاعا ملحوظا بشكل غير مسبوق هذا العام، بمدن وقرى شمال سيناء، وتزايدت عمليات البحث عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالمحافظة، حيث يرغب المواطنون في متابعة الأسعار أولا بأول.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. ارتفاع 5 جنيهات

قال محمد عطية، أحد أكبر تجار الدواجن بمدينة العريش، وصاحب هنجر توزيع، إن أسعار الفراخ البيضاء اليوم، شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث وصل سعر كيلو الدجاج 32 جنيها، زيادة عن الأسبوع الماضى بواقع 5 جنيهات فى سعر الكيلو الواحد، علاوة على ارتفاع أسعار الدواجن البلدى، سواء الشمرد أو الدواجن البلدى الخاصة بتربية البيوت، ليسجل سعر كيلو البلدى 45 جنيها، فيما يسجل سعر كيلو الشمرد 35 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. الكبد والقوانص

وأضاف «أبوعطية»، أن ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم، أثر بالسلب على أسعار كيلو الكبد والقوانص، حيث سجل 40 جنيها بدلا من 35، والأجنحة 20 جنيها بدلا من 15 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. ارتفاع في البلدي

أدى ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم، إلى ارتفاع أسعار البيض أيضا، حيث سجل سعر طبق البيض البلدى 55 جنيها بدلا من 50 جنيها، فيما سجل سعر طبق البيض الآبيض 42 جنيها والأحمر 47 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات فى الطبق الواحد.

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم بسبب المصايف

وعلل تجار الدواجن ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم، بسبب الإقبال الكبير عليها، وطلبات المطاعم والكافتيريات على الشواطئ ومنطقة الشاليهات، وحضور عدد من أهالى المكان لقضاء أوقات الصيف فى مدينة العريش، بجانب قلة المعروض، لعدم وجود كفاية إنتاجية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.