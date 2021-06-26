للتعامل بمنظومة الفواتير.. خطوات الحصول على شهادة التوقيع الإلكتروني

في ظل اتجاه الدولة للعمل بمنطومة الفواتير الإلكترونية، يبحث المواطنون عن كيفية التوقيع الإلكتروني كونه أحد الشروط الأساسية للانضمام للمنظومة ليمكن الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كيفية الحصول على شهادة التوقيع الإلكتروني والجهاز الخاص بمنظومة الفواتير الإلكترونية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

- يجب التواصل مع الشركات المعتمدة من «ITIDA» وهي إما شركة إيجيبت تراست وهى إحدى الشركات التابعة لهئية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتدا) والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو شركة مصر المقاصة.

- كي تستطيع الحصول على شهادة التوقيع الإلكتروني، فلابد من تقديم مستندات تطلب من طالب الخدمة، شرط أن تكون كل المستندات المرسلة على منظومة الفواتير الإلكترونية موقع عليها إلكترونياً .

- هناك جهازان للتوقيع الإلكتروني وهما إما أن يكون «Token» أو «HSM»

- كما أن هناك شرطا أساسيا لمنح المصلحة الصلاحية لأي مستند أن يكون موقع إلكترونياً سواء تم إرساله إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال ERP أو منصة الفواتير أو تطبيق الموبايل.

المالية: الفواتير الإلكترونية تساعد في تحسين أحوال المواطنين

وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال لقاء مع كاميرا برنامج «صباحك مصري» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن عمل الفواتير بشكل إلكتروني تطوير كبير في منظومة الفواتير، والوزارة مستمرة في عملها في إلزام الفواتير الإلكترونية على الشركات، لافتًا إلى أن هناك عملا أيضا على الإيصال الإلكتروني بين الشركة والمواطن.

وأضاف معيط، أن نظام الفواتير الإلكترونية وغيرها من الأنظمة هي التي تساعد في تحسين حياة المواطنين بكافة أعمالهم، مستشهدًا بتحسين أحوال المعلمين من خلال زيادة رواتبهم في الفترة الأخيرة، «عشان تزود الرواتب أو تحسن الأحوال محتاج إيرادات، والإيرادات دي بتزيد من خلال نظام الفواتير الإلكترونية بدلا من تزويد الضرائب على الناس، بدل ما أزود الضرائب على الناس لا أنا بجيب الضرائب اللي مش بتتدفع».

ونوه الوزير أنه تم إلزام كافة الشركات بالفواتير الإلكترونية خلال شهر يونيو 2021، كما تم إلزام كافة الشركات والمواطنين سويا بهذا النظام، وتأمل الوزارة في إنهاء ذلك بنهاية العام الجاري أو بداية عام 2022.