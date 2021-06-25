إصابة 4 بينهم شقيقان في تصادم على طريق منية النصر بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بينهم شقيقان بإصابات خطيرة في محافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق «دكرنس – منية النصر»، أمام قرية «ميت الخولي»، دائرة مركز منية النصر، اليوم الجمعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتبين إصابتهم بكسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية ميت الخولي

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، بوصول 4 أشخاص إلى مستشفى منية النصر المركزي، وهم «عزمي عبد السلام إبراهيم»، 45 سنة، عامل زراعي، مصاباً باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقته «فاطمة عبد السلام إبراهيم»، 52 سنة، ربة منزل، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد إبراهيم محمد فرح»، 25 سنة، نجار مسلح، مصاباً بكدمة بالرأس واشتباه ما بعد الإرتجاج، و«إسلام علي إبراهيم»، 24 سنة، عامل، مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتلقي العلاج اللازم وتصرح له بالخروج، ادعاء حادث طريق، وجميعهم يقيمون قرية «المحمودية»، بدائرة مركز دكرنس.

فحص الحادث وسؤال المصابين

انتقل ضباط مركز منية النصر إلى مكان الحادث للفحص، وبسؤال المصابين، في محضر الشرطة، قرروا أنه أثناء قيادة المصاب الأول دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، وبرفقته شقيقته، على طريق «دكرنس - منية النصر»، وأمام قرية «ميت الخولى»، دائرة المركز، اختل مقود القيادة بيده، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بدراجة نارية، بدون لوحات معدنية، قيادة المصاب الثالث، وبرفقته الرابع، دون قصد منه، وإحداث إصابتهم ، وأضافوا بقيام الأهالي بنقل الدراجتين الناريتين إلى منزل ذويهم، ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 5810 لسنة 2021 جنح مركز منية النصر، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.