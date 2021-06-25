تنسيق الثانوية العامة 2021.. الحد الأدنى 240 درجة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه سيتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2021 الحد الأدنى، بعد انتهاء التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية، موضحة أن التنسيق يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وأنه لا ينظر لدرجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وإعلان الحد الأدنى والأقصى للتنسيق عقب اعتماده من المحافظ.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الحد الأدنى: الإعلان خلال أيام

وأضافت المديرية، أن تنسيق الثانوية العامة 2021 الحد الأدنى، سيكون بالتوافق مع جميع الإدارات التعليمية، وبحسب الكثافة الطلابية لكل مدرسة، وكشف مصدر مسؤول بالمديرية أنه من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة خلال هذا العام نحو 240 درجة، مشيرًا إلى أن إعلان التنسيق يتم بعد اعتماده من قبل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الحد الأدنى: يعلن عقب اعتماده من المحافظ

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، أن تنسيق الثانوية العامة، سيتم إعلانه خلال أيام، مشيرًا إلى أن التنسيق يتم وفق درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، متوقعًا بأن يكون التنسيق نحو 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الحد الأدني: يتم على أساس درجات الطالب في الترم الثاني

وأعلنت مديرة التربية والتعليم في الجيزة، في وقت سابق، أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات تجاوزت 83%، موضحة أن 292 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الامتحانات، وشهدت درجة عالية من اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأكدت مديرة التربية والتعليم في الجيزة، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين الطلاب، خلال الامتحانات، فضلا عن المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للطلاب طوال فترة الامتحانات.